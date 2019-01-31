Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Хакеры, шпионы, ЧВК – кто следующий поедет в Венесуэлу?

Фото: www.globallookpress.com
Западные СМИ отыскали новый сюжет для шельмования России. Продолжая тему "русских шпионов" и хакеров, они тиражируют слухи о ЧВК "Вагнера"

Законодателем моды стало агентство Reuters, которое запустило фейк про отправку российских военных в Венесуэлу на помощь действующему президенту Мадуро. С легкой руки британских журналистов миф про российскую ЧВК разошелся по всем мировым СМИ. И теперь вагнеровцев "встречают" в любой "горячей точке" планеты, а ее куратором называют петербургского предпринимателя Евгения Пригожина. 

И неважно, что в России вброс быстро разоблачили. Человек, передавший изданию информацию про ЧВК, – Евгений Шабаев. В самой России эта история стала темой для шуток и породила мем про "400 вагнеровцев". Тем не менее западные СМИ продолжают тиражировать фейк, обнаруживая россиян в любой стране мира, где происходит конфликт или кризис. 

Как отметил член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков, ЧВК – это новая тема в рамках ведущейся против России информационной войны. Сюжет меняется, но цель оказать давление на Россию сохраняется. "В прошлом году были "шпионы", сейчас, полагаю, шумиху раздуют вокруг ЧВК", – сообщил в интервью изданию "Политэксперт" сенатор.

При этом зарубежные СМИ странным образом замалчивают тему западных ЧВК, несмотря на то что США и страны Европы в данном сегменте превосходят Россию и по численности, и по общественному резонансу. Известно немало случаев, когда американская ЧВК Blackwater становилась участником военных преступлений в странах пребывания. Но этот скандальный шлейф ничуть не смущает западных журналистов в нагнетании негативных слухов про ЧВК из России. 

"Если в каком-либо регионе возникнет острая тема, они тут же придумают, что в эту точку Россия направила ЧВК, хотя их там и близко не будет", – резюмировал Цеков. 

По мнению экспертов, очередной фейк про "вагнеровцев" тиражируется для раскрутки истерии вокруг России. Завкафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин раскрыл подоплеку информационной политики Запада. 

"В США и других западных государствах есть серьезные политические силы, которые, как ястребы, генерируют в информационном пространстве и политической плоскости чрезвычайно жесткое отношение к России", – отметил он. 

По этой причине набор сюжетов по демонизации России периодически обновляется, но цель остается прежней – противостоять РФ. Ради дискредитации всего русского западные журналисты "забывают" также о том, что ЧВК вообще явление чисто западное, и пытаются внушить негативное отношение именно к российским ЧВК. Вот такими уловками и двойными стандартами решается задача сформировать у западного обывателя восприятие России в качестве "страны-монстра" и посеять страх перед мифическим "Вагнером".

Марина МОНРО
новости партнеров
Загрузка...

"Нет, спасибо!": Захарова поставила на место журналиста-хама

Чиновница жестко ответила на дерзость болгарского провокатора

В Токио устроили новый скандал из-за Курил

Требование сдать телефоны оскорбило японцев до глубины души

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей