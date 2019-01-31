Хакеры, шпионы, ЧВК – кто следующий поедет в Венесуэлу?

Западные СМИ отыскали новый сюжет для шельмования России. Продолжая тему "русских шпионов" и хакеров, они тиражируют слухи о ЧВК "Вагнера"

Законодателем моды стало агентство Reuters, которое запустило фейк про отправку российских военных в Венесуэлу на помощь действующему президенту Мадуро. С легкой руки британских журналистов миф про российскую ЧВК разошелся по всем мировым СМИ. И теперь вагнеровцев "встречают" в любой "горячей точке" планеты, а ее куратором называют петербургского предпринимателя Евгения Пригожина.

И неважно, что в России вброс быстро разоблачили. Человек, передавший изданию информацию про ЧВК, – Евгений Шабаев. В самой России эта история стала темой для шуток и породила мем про "400 вагнеровцев". Тем не менее западные СМИ продолжают тиражировать фейк, обнаруживая россиян в любой стране мира, где происходит конфликт или кризис.

Как отметил член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков, ЧВК – это новая тема в рамках ведущейся против России информационной войны. Сюжет меняется, но цель оказать давление на Россию сохраняется. "В прошлом году были "шпионы", сейчас, полагаю, шумиху раздуют вокруг ЧВК", – сообщил в интервью изданию "Политэксперт" сенатор.

При этом зарубежные СМИ странным образом замалчивают тему западных ЧВК, несмотря на то что США и страны Европы в данном сегменте превосходят Россию и по численности, и по общественному резонансу. Известно немало случаев, когда американская ЧВК Blackwater становилась участником военных преступлений в странах пребывания. Но этот скандальный шлейф ничуть не смущает западных журналистов в нагнетании негативных слухов про ЧВК из России.

"Если в каком-либо регионе возникнет острая тема, они тут же придумают, что в эту точку Россия направила ЧВК, хотя их там и близко не будет", – резюмировал Цеков.

По мнению экспертов, очередной фейк про "вагнеровцев" тиражируется для раскрутки истерии вокруг России. Завкафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин раскрыл подоплеку информационной политики Запада.

"В США и других западных государствах есть серьезные политические силы, которые, как ястребы, генерируют в информационном пространстве и политической плоскости чрезвычайно жесткое отношение к России", – отметил он.

По этой причине набор сюжетов по демонизации России периодически обновляется, но цель остается прежней – противостоять РФ. Ради дискредитации всего русского западные журналисты "забывают" также о том, что ЧВК вообще явление чисто западное, и пытаются внушить негативное отношение именно к российским ЧВК. Вот такими уловками и двойными стандартами решается задача сформировать у западного обывателя восприятие России в качестве "страны-монстра" и посеять страх перед мифическим "Вагнером".