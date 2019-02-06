Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

США разместят ядерные бомбы в Европе

Фото: flickr.com/my_public_domain_photos
Боеприпасы получат F-35

Пентагон планирует разместить усовершенствованные ядерные авиабомбы в Европе в первой половине 2020 года. Об этом заявил начальник объединенного штаба ОДКБ Анатолий Сидоров в ходе брифинга МИА "Россия сегодня".

По его словам, бомбы разместят на авиабазах Бельгии, Нидерландов, Германии, Италии, Турции, где сейчас хранятся около 200 неуправляемых боеприпасов предыдущего поколения.

Речь идет о новейших В-61-12, отличающихся "хирургической" точностью. В настоящий момент США заканчивают испытания управляемой бомбы, которая должна заменить B-61-11.


"Двенадцатая" модификация предусматривает регулирование мощности заряда, также ей не нужен парашют, так как она сама может "подрулить" к цели. Но главная опасность бомбы заключается в том, что ей может быть вооружен малозаметный F-35, хотя до сих пор неясно, сможет ли истребитель спрятать ее во внутреннем отсеке, ведь только так он сохранит свои "стелс-качества".


Александр ИЛЬИН
новости партнеров
Загрузка...

Передумали: США предложили России новый ракетный договор

Американцы хотят затащить туда Китай и другие страны

Лакомый кусочек: британцы нацелились на Крым

Гости из Соединенного Королевства совсем осмелели

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей