США разместят ядерные бомбы в Европе

Боеприпасы получат F-35

Пентагон планирует разместить усовершенствованные ядерные авиабомбы в Европе в первой половине 2020 года. Об этом заявил начальник объединенного штаба ОДКБ Анатолий Сидоров в ходе брифинга МИА "Россия сегодня".

По его словам, бомбы разместят на авиабазах Бельгии, Нидерландов, Германии, Италии, Турции, где сейчас хранятся около 200 неуправляемых боеприпасов предыдущего поколения.

Речь идет о новейших В-61-12, отличающихся "хирургической" точностью. В настоящий момент США заканчивают испытания управляемой бомбы, которая должна заменить B-61-11.

"Двенадцатая" модификация предусматривает регулирование мощности заряда, также ей не нужен парашют, так как она сама может "подрулить" к цели. Но главная опасность бомбы заключается в том, что ей может быть вооружен малозаметный F-35, хотя до сих пор неясно, сможет ли истребитель спрятать ее во внутреннем отсеке, ведь только так он сохранит свои "стелс-качества".



