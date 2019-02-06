США запустили "Минутмен" раньше "Ярса"

Американцы испытывают новую систему наведения

С разницей в полтора часа перед запуском российского "Ярса" с Плесецка в США испытали Minuteman III. Главная межконтинентальная ракета Америки взлетела с базы "Ванденберг" в Калифорнии, а затем поразила цель в районе атолла Кваджалейн в Тихом океане. Видео с испытаний опубликовал блог Defense Flash News.

В 2019-м это был первый пуск ракеты, в прошлом году их было три, один из них неудачный. Сама ракета Minuteman III на вооружении США с 1970 г., но она постоянно модернизировалась. На данный момент американцы испытывают новую систему наведения, которая должна сделать ракету еще точнее.