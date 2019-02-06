Колчака сдали чужие и свои

Боевой адмирал взошел на голгофу сам

В истории Белого движения, а возможно, и всей России 7 февраля 1920 г -. трагическая дата. В этот день в холодной проруби в Иркутске вместе с адмиралом Александром Колчаком сгинула последняя надежда русских офицеров свергнуть власть большевиков. "Черный барон" Врангель с Русской армией продержался в Крыму до ноября 1920-го, а затем был вынужден иммигрировать с остатками белых частей в Константинополь.

Верховному правителю Колчаку, которому удалось захватить Урал и часть Сибири, повезло еще меньше. Боевого адмирала, героя русско-японской и Первой мировой войны сдали чехи, которые захватили его поезд при попытке покинуть взятый Красной армией Омск. Фактически Колчака предала Антанта. Англичанам и французам была глубоко безразлична судьба России, зато очень интересовало золото Колчака. Как известно, в распоряжении верховного правителя оказалась большая часть золотого запаса России, который тот надеялся потратить на возрождение некогда великой страны.

Штабной поезд и поезд с золотом 27 декабря 1919 г. прибыли в Нижнеудинск, где их и задержали чехи. Началось "нижнеудинское сидение", которое продолжалось две недели. Колчаку предложили выехать в поезде под флагами Англии, США, Франции, Японии и Чехословакии, оставить золотой запас под охраной союзных держав.



О нахождении Колчака в Неижнеудинске быстро узнали красные, которые мгновенно поняли, что пускать адмирала дальше с 500 солдатами и 60 офицерами нельзя. Чехам пригрозили разрушением железной дороги и перспективой остаться в России навсегда.

Представители Антанты хорошо понимали, что дни Белой армии сочтены, поэтому разговаривали уже в сильными – красными, а Колчак просто стал разменной монетой.

Словно чувствуя такой итог, Александр Васильевич в беседе с генерал-майором Занкевичем с досадой бросил: "Продадут меня эти союзнички". Так оно и получилось. Только предали его не только они. Понимая, что его везут на смерть, Колчак предложил уйти в Монголию. Однако большая часть конвоя перешла на сторону большевиков, а большинство офицеров не поддержали командира.

В это время в Иркутске мятежники, перешедшие на сторону красных, уже требовали у чехов выдать Колчака и председателя Совета министров в правительстве адмирала Виктора Пепеляева, а также золотой запас. И белые, и красные, и так называемые союзники понимали, что дни Колчака сочтены.

Совет министров 3 января послал ему телеграмму с требованием об отречении от власти и передачи полномочий Деникину. Адмирал так и поступил. А затем поехал в Иркутск на поезде под флагами "союзных держав". Генерал Жанен, командовавший Чехословацким корпусом, заявил, что не может принять на себя ответственность за безопасность следования адмирала, так как Колчак отказался передать золотой запас под его личную ответственность, отказав в доверии. На самом деле это были просто слова, Жанен же все решил.



Помочь Колчаку пытался атаман Забайкальского казачьего войска Семенов. Из Читы вышла группа из трех бронепоездов. Но Иркутск уже был охвачен восстанием, и ситуация была почти безвыходной. На станции Байкал 9 января семеновцев разоружили союзники, которые по сути уже подыгрывали красным.

15 января чехи ожидаемо выдали Колчака эсеровскому Политцентру, и те передали адмирала большевикам. Ревком вынес постановление о расстреле Колчака без суда. Участь адмирала разделил и Пепеляев. Тела обоих сбросили в прорубь около устья реки Ушаковки при впадении ее в Ангару.