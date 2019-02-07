Местные военные эксперты внимательно изучили учения РФ

Россия проводит маневры отнюдь не ради решения местечковых задач, страна собирается вести боевые действия глобально. К такому выводу пришли специалисты из Швеции.

Эксперты Шведского института оборонных исследований (FIO) обратили внимание на изменения, которые происходили при проведении учений российской армии. В первую очередь, стало заметно больше количество военных, принимающих участие в них. Так, на учениях "Запад-2017" было задействовано порядка 5,5 тысяч, а во время проведения маневров "Восток-2018" – уже около 300 тысяч. Причем в большом количестве у Москвы имеется не только солдаты, но и старого военного "материала", которого с советских времен осталось много.

Озадачил шведов не только рост числа участников учений. Они отметили, что российских военных натаскивают на то чтобы воевать сразу на большей части Европы. По мнению исследование доказательством служит тот факт, что Россия не зацикливается на западном или восточном фронте – учения проводятся во всех четырех направлениях по частям света.

"Россия готовится вести региональные и, вероятно, растянутые во времени войны против возможных противников размеров Китая или НАТО",

- сказал руководитель исследования Юхан Нурберг.

Кроме того, шведы заметили повышенное внимание к делам армии президента РФ Владимира Путина, который последние годы активно следит за ее состоянием. Главнокомандующий принимает в контроле непосредственное участие, отдавая приказы о плановых и внеплановых проверках.

"Важно тренировать военное мышление и нервную систему. Мускулы там есть. А мозг надо постоянно поддерживать в готовности",

– отметил Юхан Нурберг.

Авторы доклады пришли к выводу, что страна готова использовать свои военные средства.