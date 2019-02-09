Saab Gripen E получился мощнее и дешевле американских аналогов

Швеция разработала истребитель Saab Gripen E, который станет настоящим "кошмаром" для российских Су. Об этом пишет издание The Business Insider.

На днях командующий Saab Gripen E был представлен на презентации в Финляндии, где командующий ВВС Швеции Матс Хельгессон заявил, что истребитель "предназначен для уничтожения Су". The Business Insider отмечает, что несмотря на свой легендарный статус, российские истребители уязвимы перед Saab Gripen E, разработчики которого "разгадали секрет" Су.

Шведский истребитель довольно тихоходный и не имеет стелс-возможностей, как у американских истребителей. Кроме того, на его борту нет мощного вооружения, однако его преимущество в другом. По словам эксперта по воздушным боям из института Royal United Services Джастина Бронка, на сегодняшний день в воздухе идет настоящая радиоэлектронная борьба. И к ней шведский истребитель готов лучше других.

"Saab выбрал другой и более дешевый подход к борьбе с российскими истребителями и ракетами, сосредоточившись на электронной атаке, что дает ему преимущество перед скрытностью, потому что они могут развивать программное обеспечение без первоначальной перестройки, согласно Бронку", – пишет издание.

По мнению эксперта, Saab Gripen E можно назвать одним из лучших электронных боевых истребителей.