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В НАТО назвали условия отказа от ядерного оружия

Фото: www.globallookpress.com
Альянс не готов сделать первый шаг к стабильности в Европе

Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что организация не должна избавляться от ядерного оружия, пока это не сделает Россия и Китай.

Он подчеркнул, что Альянс стремится к миру без этого смертоносного вооружения, однако в данный момент это невозможно.

"Мир не станет безопаснее, если НАТО избавится от всего своего ядерного оружия, в то время как Россия, Китай и другие страны сохранят или расширят свои ядерные арсеналы",

цитирует Столтенберга РИА "Новости".

Ранее генсек НАТО заявил, что Европа не будет размещать дополнительное ядерное оружие в ответ на выход России и США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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