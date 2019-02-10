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Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что организация не должна избавляться от ядерного оружия, пока это не сделает Россия и Китай.
Он подчеркнул, что Альянс стремится к миру без этого смертоносного вооружения, однако в данный момент это невозможно.
"Мир не станет безопаснее, если НАТО избавится от всего своего ядерного оружия, в то время как Россия, Китай и другие страны сохранят или расширят свои ядерные арсеналы",
– цитирует Столтенберга РИА "Новости".
Ранее генсек НАТО заявил, что Европа не будет размещать дополнительное ядерное оружие в ответ на выход России и США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).
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