Отказ от С-400 обернется катастрофой для Турции

Отношения между Москвой и Анкарой могут накалиться

Отставной турецкий генерал Фахри Эренел считает, что если Турция под давлением США откажется от покупки С-400, то это обернется катастрофой для отношений между Анкарой и Москвой.

"Такое решение повлечет за собой ужасающие последствия, которые отразятся на гражданской войне в Сирии и скажутся на регионе от Восточного Средиземноморья до Черного моря",

– цитирует эксперта газета Yeni Safak.

Он подчеркнул, что США ставят ультиматумы Турции для достижения собственных скрытых целей. В их планы, по словам Эренела, входит отсрочка грядущей операции Анкары в Сирии.

При этом генерал не сомневается, что Эрдоган "во что бы то ни стало" купит у России С-400.

"Назад пути в этом вопросе уже нет", – добавил он.

Напомним, что Вашингтон пригрозил отозвать предложение по продаже Турции ЗРК Patriot, если сделка по С-400 состоится.