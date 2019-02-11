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Defence24: Польша закрыла России доступ к Балтийскому морю

Фото: flickr.com/Naval Surface Warriors
На пути РФ встали ракеты польских ВМС

России закрыт морской коридор через Балтику из-за размещенной в акватории береговой охраны Польши. Таким громким заявлением отметился военный эксперт Максимилиан Дура.

На странице издания Defence24 польский специалист выразил мнение, что российские гражданские суда больше не смогут ходить по Балтийскому морю, поскольку там находится новоиспеченный дивизион ВМС Польши, корабли которых вооружены противокорабельными ракетами NSM, разработанными в Норвегии.

"Ракеты NSM дальностью 220 километров <…> позволяют остановить движение гражданских судов, идущих в сторону России или из нее по Балтийскому морю. Таким образом, они определенно разрушили российские мечты о поддержании морских коммуникаций", – пишет Дура.

Также из-за польских ракет российским ВМС будет труднее выполнять поставленные боевые задачи.

Ракеты NSM были приняты Польшей на вооружение в 2013 году. Снаряды разработаны для уничтожения наземных целей.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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