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"Сушки" выставили против шведских "Грипенов"

Фото: flickr.com/my_public_domain_photos
В США осадили пылких скандинавов

Накануне в шведских ВВС, видимо, из желания сделать рекламу отечественному производителю, заявили, что новые истребители SAAB "Грипен" превзойдут в бою российские Су-30 и Су-35С. Начальник ВВС Швеции майор Гехерал Матс Хельгессон уверяет, что "Грипены" создавались специально для противостояния "фланкерам", как называют на Западе Су-27 и все самолеты на его базе.

Примечательно, что "Грипен" – это легкий истребитель, аналог F-16. В то время как тяжелый Су-27 создавался как ответ на американский F-15 Eagle. Поэтому это самолеты разного класса.

Как пишет специализированный сайт Military Watch, утверждение шведских ВВС достаточно спорно, учитывая тот факт, что "Грипены" по ряду характеристик уступают американским F-16. А в бою с тяжелыми истребителями вроде F-15 или Су-30СМ скандинаву и вовсе придется несладко: меньшая дальность, относительно дешевые датчики и радары.

Су-30. Фото: wikipedia.orgСу-27 и F-15 создавались для превосходства в небе. Во время войны в Персидском заливе, а также во время эфиопско-эритрейской войны они доказали свою эффективность. В то время как легкие "Миражи" несли серьезные потери. Поэтому утверждение, что шведские "Грипены", не обладающие и половиной тяги "элитных фланкеров" вроде Су-35С, могут одолеть последних, по меньшей мере спорно.

У шведских истребителей просто нет технологического преимущества над модернизированными "фланкерами", а по мощности они сильно проигрывают.

Преимуществом "Грипена" MW считаются американские ракеты AIM-120D, которые, по мнению издания, превосходят российские Р-77. Однако шведский радар Raven ES-05 AESA вряд ли станет хорошим подспорьем против российского "Ирбис-Е".

Александр ИЛЬИН
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