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Артиллерия и ракеты: Израиль атаковал Сирию

Фото: www.globallookpress.com
Удар нанесли по провинции Эль-Кунейтра

Танковый (либо артиллерийский) обстрел произошел на территории, которая граничит с Голанскими высотами. Кроме того, по данным сирийских журналистов, был и ракетный удар.

Информагентство SANA сообщает, что в результате атаки Израиля пострадали здания больницы и продуктового склада. О жертвах и раненых пока ничего не известно.

Сведения об объектах, по которым пришелся удар, пока разнятся. Так, телеграм-канал "Военный обозреватель" пишет о восьми целях, атакованных израильтянами. Среди них – наблюдательный пункт ООН в н.п. Джубата Аль-Хашаб, отмечает телеграм-канал Directorate 4.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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