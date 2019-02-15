Журналисты ФАН разузнали, что за "Мартин" был вывезен спецслужбами с Мадагаскара

Потенциальный "фиксер" Мартин экстрадирован во Францию

В материалах, посвященных гибели членов российской съемочной группы в Центральноафриканской Республике, постоянно встречалось имя Мартин. Под этим именем скрывался якобы сотрудник миссии ООН.

Расследование, проведенное журналистами ФАН, позволяет предположить, что речь идет о сотруднике французской разведки Кристофере Рэнето. Он также в свое время был советником экс-президента ЦАР Франсуа Бозизе. Кристоф Рэнето в разное время имел позывные "Альфа", "Мартин" и "Матиас".

В ночь с 4 на 5 февраля Рэнето был задержан в столице Мадагаскара Антананариву. Ему вменяется в вину ряд преступлений. Обвинение состоит из одиннадцати пунктов, среди которых такие тяжкие преступления, как организация бандформирований, посягательство на безопасность государства, убийства.

Дочь арестованного сразу же постаралась объявить все обвинения против отца надуманными. В документе, попавшем в руки журналистов ФАН, девушка называет арест Рэнето незаконным, попутно обвиняя французское правительство в бездействии.

Стефани ЛеМейгнен,

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Адвокат при суде.

Париж, 8 февраля 2019.

Пресс-релиз защищающей стороны господина Кристофа Рэнето.

Выходец из Франции рискует быть экстрадированным в ЦАР.

Господин Кристоф Рэнето, французской национальности, был арестован в ночь с понедельника 4 февраля на вторник 5 февраля 2019 в Антананариву, Мадагаскар.

Этот арест произошёл вследствие международного ордера на арест, изданный ЦАР 6 месяцев назад, главные пункты обвинения которого он отрицает.

Этот ордер на арест не имеет силы в малагасийском и французском законодательствах.

В то время, как по решению прокурора малагасийской республики был дан приказ о его экстрадиции во Францию сегодня утром в четверг, он находился в заключении <…> около 48 часов.

Но, мы были проинформированы, что сегодня вечером власти ЦАР должны прибыть на малагасийскую территорию в первом часу завтрашнего дня, чтобы исполнить, вне любых законных процедур, данный мандат.

В связи с чем он рискует быть экстрадированным в ЦАР неотвратимым образом, без того, чтобы быть выслушанным малагасийским правосудием по поводу своей экстрадиции.

Молчание французских властей, в данном деле, более чем удивительное.

Нет никакого сомнения, что экстрадиция означает верную смерть для г-на Рэнето.

Таким образом, мы ожидаем вмешательства МИД в кратчайшие сроки, чтобы избежать его экстрадиции, которая могла бы представлять реальную угрозу его безопасности и физическому здоровью.

Однако упреки в сторону французских чиновников оказались необоснованными. В дело вмешалась посол Франции Вулаг Анейни, и представители ЦАР были лишены возможности провести планируемые следственные мероприятия.

В результате "Мартин" был экстрадирован во Францию. Вернее сказать, улетел на свою родину. На снимках, сделанных стрингером в аэропорту, видно, что он совершенно свободно идет на посадку с ручной кладью.

Изыскания ФАН позволяют утверждать, что Рэнето был штатным сотрудником DGSE – разведывательной организации, являющейся аналогом английской МИ-6 и американского ЦРУ. Поэтому весьма вероятно, что его предыдущая поездка на Мадагаскар была связана с попыткой вмешательства в выборы. Остров все еще находится в сфере интересов Франции, и именно это наверняка послужило поводом для того, что французские чиновники взяли под свою защиту человека, подозреваемого в терроризме.



Речь идет о том, что в прошлом году власти ЦАР выдвинули против Рэнето обвинение в сотрудничестве с экстремисткой группировкой "Селека", устроившей теракт в соборе Фатима. Жертвами преступления тогда стали 26 человек.

Свою связь с оппозиционными силами не отрицал и сам Рэнето. Он открыто заявлял об этом в соцсетях. Однако от участия в организации теракта он решительно открестился. По его словам, сотрудничество с боевиками объяснялось его желанием разобраться в причинах нестабильности в стране, а вот свергать правительство Туадера он не собирался.

NorbertWazingolé:

Это Кристоф Рэнето?

GnontoungouGbekanza:

Это выдуманное обвинение со стороны Туадера. Он не перестаёт использовать практику политики диверсии. Он и его некомпетентное правительство.

ChrisopheRainetau

Спасибо, что вы высказались по этому поводу. Я хотел бы выразить моё глубочайшее уважение тем, кому рассудительность помогла быстро понять, что президент Туадера себя чувствует комфортнее в беззаконном обвинение кого-то, нежели чем в управлении страной.

Но иного взгляда придерживаются правоохранительные органы ЦАР. Они однозначно утверждают, что Мартин вместе с французом Бернаром Кузаном и главарем группировки "5 км" участвовали в организации теракта 1 мая прошлого года.

Обвиняется Рэнето и в сотрудничестве с Альфредом "Рэмбо" Йекатомом, причастным к военным преступлениям против ЦАР.

Правительство ЦАР располагает фотодоказательствами вины Рэнето. Но несмотря на это, адвокат француза продолжает заявлять о невиновности своего подопечного.

Защита утверждает, что "Мартин" за последние 15 лет не посещал ЦАР. Но снимок, на котором он запечатлен рядом с главой ЧВОК "Fox" Клементом Ндотизо, датируется 2016 годом. Так что можно говорить о том, что адвокат француза намеренно искажает факты.

Следует отметить, что Рэнето является президентом частной военной кампании Aruba Inc security, имеющей связи с различными западными структурами.

Деятельность своей частной военной компании он определяет как посредничество между компаниями по безопасности и политической элитой. Для подтверждения этого он часто ссылался на свои связи с первыми лицами государств. В частности, с экс-президентом ЦАР Франусау Бозизе и вице-президентом Кот-д’Ивуара Даниэлом Каблан Дунканом.

Вероятно, именно такие высокие связи помогли Кристофу наладить алмазодобывающий бизнес в Африке.



Обращает на себя внимание и то, что география перемещений Кристофа Рэнето очень точно совпадает с присутствием ООН в ЦАР, Судане, Марокко и других странах.

Это может свидетельствовать о том, что Мартин мог выполнять как заказы ООН, так и их партнеров из НПО.

Журналисты ФАН обратили внимание и на тот факт, что имя "Мартин" встречается в деле об убийстве троих российских журналистов в ЦАР. И поневоле возникает мысль: а не с ним ли хотели встретиться в ту трагическую ночь Расторгуев, Джемаль и Радченко?

В настоящее время расследованием обстоятельств гибели членов съемочной группы занимаются несколько групп детективов. И есть надежда, что им удастся выявить организаторов убийства журналистов.

Напомним, ранее ФАН опубликовал подробности подготовки к командировке российских журналистов. Были также обнародованы результаты расследования, посвященные организатору поездки Михаилу Ходорковскому.



