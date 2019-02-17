В России изобрели беспилотник-камикадзе

Нибиру
- Боль и агрессия: Нибиру уничтожит Землю изощренным способом
- За сутки до атаки: звезда Первого канала столкнулась с Нибиру на отдыхе
- Жуткий холод и страх: страшные облака Нибиру окутали Землю
196 новости
Концерн "Калашников" изобрел и успешно испытал беспилотник-камикадзе KYB, который самоподрывается при подлете к цели.
"Данный беспилотник успешно прошел испытания и готов к применению", – сказали в пресс-службе концерна.
Отмечается, что дрон может развивать скорость от 80 до 130 км/ч, а продолжительность полета – 30 минут, передает РИА "Новости".
Вашингтон подбивает союзников на обвинения Москвы в разрушении ДРСМД
Россияне гадают, что имел в виду Батька