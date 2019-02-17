Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

В России изобрели беспилотник-камикадзе

Дрон способен летать со скорость до 130 км/ч

Концерн "Калашников" изобрел и успешно испытал беспилотник-камикадзе KYB, который самоподрывается при подлете к цели.

"Данный беспилотник успешно прошел испытания и готов к применению", – сказали в пресс-службе концерна.

Отмечается, что дрон может развивать скорость от 80 до 130 км/ч, а продолжительность полета – 30 минут, передает РИА "Новости".

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
новости партнеров
Загрузка...

Лавров раскрыл грязную игру США и НАТО

Вашингтон подбивает союзников на обвинения Москвы в разрушении ДРСМД

Лукашенко сделал Путину нелепый подарок

Россияне гадают, что имел в виду Батька

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей