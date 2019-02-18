Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Россия уничтожила предназначенные для Китая С-400

Фото: www.globallookpress.com
Перевозившее ракеты судно настиг шторм

Дивизионы С-400 не дошли до Поднебесной, так как они были повреждены в процессе транспортировки. ЧП произошло на воде. Корабль с зенитными управляемыми ракетами, которые Россия отправила в Китай по контракту, попал в шторм. Груз пришлось ликвидировать, рассказал глава корпорации "Ростех" Сергей Чемезов.

"Должны были уже все поставить. К сожалению, произошла авария. Судно, которое везло эти ракеты, попало в шторм, и были вынуждены все эти ракеты уничтожить", 

цитирует Чемезова РБК.

Он заверил, что "адресат" получит свой заказ – а это не меньше 6 дивизионов на три с лишним миллиарда долларов. Новые С-400, по словам главы "Ростеха", уже на стадии производства.

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Партия ЗРК отправилась в Китай в январе прошлого года, однако погода внесла свои коррективы в осуществление контракта. Судно, которое шло из Ленинградской области, в окрестностях Ла-Манша настиг шторм. В результате оборвались крепления, и ракеты были испорчены. Везти в Поднебесную С-400 с дефектом не было никакого смысла, поэтому корабль взял курс на Россию.   

Ксения АНДРЕЕВА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Это конец: Лондон официально объявит о смерти Скрипаля

Британцы рассказали об ухудшившемся состоянии экс-полковника ГРУ, чтобы новость о его гибели не стала шоком

"Газпром" лишат половины "Северного потока-2"

Другие экспортеры не смогут воспользоваться трубой, но из вредности потеснят российскую компанию

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей