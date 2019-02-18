Перевозившее ракеты судно настиг шторм

Дивизионы С-400 не дошли до Поднебесной, так как они были повреждены в процессе транспортировки. ЧП произошло на воде. Корабль с зенитными управляемыми ракетами, которые Россия отправила в Китай по контракту, попал в шторм. Груз пришлось ликвидировать, рассказал глава корпорации "Ростех" Сергей Чемезов.

"Должны были уже все поставить. К сожалению, произошла авария. Судно, которое везло эти ракеты, попало в шторм, и были вынуждены все эти ракеты уничтожить",

– цитирует Чемезова РБК.

Он заверил, что "адресат" получит свой заказ – а это не меньше 6 дивизионов на три с лишним миллиарда долларов. Новые С-400, по словам главы "Ростеха", уже на стадии производства.

Партия ЗРК отправилась в Китай в январе прошлого года, однако погода внесла свои коррективы в осуществление контракта. Судно, которое шло из Ленинградской области, в окрестностях Ла-Манша настиг шторм. В результате оборвались крепления, и ракеты были испорчены. Везти в Поднебесную С-400 с дефектом не было никакого смысла, поэтому корабль взял курс на Россию.