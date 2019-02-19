Су-24 взял на прицел "утюг НАТО"

Норвежские корабли простреливаются российской авиацией

После недавнего скандала в связи с заявлением директора норвежской разведки Мортена Хага Лунде о Су-24, заходящих бомбить городок Варде, российские бомбардировщики снова оказались в центре внимания.

Пользователь instagram fighter_bomber опубликовал фото, на котором норвежский разведывательный корабль Marjata находится на прицеле бомбардировщика Су-24.

"Марьята" – еще российский моряки называют корабли "Утюгом" и "Машкой" – присутствует почти на всех учениях Северного флота, и в командовании ВМФ ее нередко поминают недобрым словом. Обладая необходимым оборудованием на корабле, экипаж подходит близко к зоне учений, не нарушая территориальные воды России и собирает данные о маневрах и кораблях CФ.

Был "Утюг" и рядом с "Курском", когда тот затонул в 2000 году. С корабля зафиксировали негромкий хлопок в толще воды.