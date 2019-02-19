Выход США из договора о ракетах приведет к войне

Новые разработки немного опаснее аналогов периода холодного конфликта

О том, что выход США из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) может привести к катастрофическим последствиям, признают даже в Америке.

Как пишет эксперт по противоракетной обороне, профессор Массачусетского технологического института Теодор Постол на страницах The New York Times, современные крылатые ракеты намного смертоноснее тех, которые состояли на вооружении СССР и США до 1987 года. Современные технологии позволяют создавать ракеты с разделяющимися боевыми частями, которые одновременно могут работать по нескольким целям. Прямо во время полета можно изменить маршрут или взорвать ракету в запрограммированное время.

Атаку сразу нескольких ракет будет практически нереально отбить, так как все они оснащены ловушками и средствами для "запутывания" радаров, на которых будут видны лишь небольшие тени.

Каждая ракета может быть вооружена как обычно осколочно-фугасной, так и термоядерной боевой частью. По мнению Постола, наличие такого вооружения у России и США существенно повысит шансы случайного применения, которое приведет к ужасающим последствиям.

NYT считает ошибкой размещение противоракетных комплексов Aegis в Польше и Румынии, которое так "взбесило" русских. Теоретически их действительно можно зарядить "Томагавками", хотя для этого потребуется техническое переоснащение. Формально это дало повод России обвинить США в создании угрозы для Москвы. Хотя Вашингтон вроде как старался защититься от иранских ракет. Но как об этом можно было говорить серьезно, раз даже человеку далекому от противоракетной обороны понятно, что Иран далеко, а Россия под боком?



Конечно, журналисты NYT являются чуть ли не личными врагами Трампа, поэтому издание в какой-то степени "лицо заинтересованное". Тем не менее, статья выражает точку зрения, которой придерживается достаточно большая часть американского истеблишмента. Как и европейцы, они не желают подвергать опасности миллионы жизней только ради принципа и желания проучить русских.