Солдаты НАТО выдали военные секреты

Военнослужащими оказалось легко управлять через соцсети

Солдатами Североатлантического блока без проблем можно манипулировать, используя социальные сети. Об этом говорят результаты проведенного эксперимента исследовательской группы Центра стратегических коммуникаций НАТО.

Выяснилось, что с помощью интернета военнослужащих не только просто отследить и узнать данные о них, но и убедить не исполнять приказы командиров, пишет Wired. Авторы использовали поддельные аккаунты, в том числе в Facebook, и веб-сайты поиска людей. Одна из имитационных страниц касалась крупномасштабных военных учений в Европе и была заполнена несколькими учетными записями, которые имели отношение к настоящим военным. Общая стоимость схемы составила $60 для подстрекателя-актера.

Эксперты попытались ответить на три вопроса: что можно узнать о военных учениях из открытых источников, что можно узнать о военнослужащих из открытых источников, как можно использовать эти данные для того, чтобы повлиять на их поведение.

"Эксперимент подчеркивает, насколько личная информация бесплатна для использования в социальных сетях, и, возможно, еще более тревожно, как именно она может быть использована против даже тех из нас, кто лучше всего способен противостоять ей", – говорится в статье.





А ведь речь идет о профессиональных солдатах, отмечают в НАТО.

Многие детали о том, как работала операция, остаются засекреченными, в том числе где именно она проходила и какие силы союзников в ней были задействованы. Известно лишь, что она осуществлена с согласия военных, однако они не знали о том, что происходит.

В частности, в течение четырех недель эксперимента исследователи создали фейковые страницы профилей как реальных, так и вымышленных солдат, а также закрытые группы на Facebook, которые выглядели так, как будто они были связаны с проводящимися маневрами. Также изучались аккаунты в Instagram и Twitter. Использовались в том числе переговоры с женами военных или страницы знакомств.



К концу учений были идентифицированы 150 солдат, раскрыты расположения нескольких батальонов, удалось отследить передвижения войск и заставить военных выполнить "нежелательные действия", включая оставление своих позиций против приказа командиров.

"У каждого человека есть кнопка. Для кого-то это финансовая проблема, для кого-то это очень привлекательная дата, для кого-то это семейные дела. Она разная, но у каждого есть кнопка. Дело в том, что того, что доступно в интернете, достаточно, чтобы знать, как ею воспользоваться",

– отмечает глава исследовательской группы Янис Сартс.

Эксперты пришли к неутешительному выводу – соцсети по-прежнему весьма уязвимы в плане конфиденциальности.

