Военные отказались от "Ночного охотника"

Вертолет оказался слишком дорогим

Минобороны отказалось от серийной закупки новых ударных вертолетов Ми-28НМ "Ночной охотник" из-за слишком высокой цены. Об этом в четверг сообщил "Интерфакс" со ссылкой на несколько военных источников. По их данным, военные неоднократно пытались снизить цену серийной машины, однако производитель якобы отказался принимать условия.

Стоит отметить, что это должна была быть первая серийная закупка "Ночных охотников", которые эксперты называют наиболее боеспособными и продвинутыми машинами этой серии.

Однако военные утверждают, что на боеспособности армейской авиации срыв закупки не скажется. Планируется модернизировать ранее поставленные Ми-28 и даже довести их до уровня Ми-28НМ. Кроме того, рассматривается увеличение закупки Ка-52.

ВКС РФ в настоящее время имеет более 108 вертолетов Ми-28Н. Машина успешно опробована в Сирии. Однако новый Ми-28НМ оборудован новым двигателем ВК-2500П, модернизированной системой автоматизированного управления, локатором с круговым обзором, более продвинутым комплексом противодействия средствам ПВО и другими "наворотами". Так просто довести Ми-28Н до уровня Ми-28НМ точно не получится.

Пока нет официального подтверждения, о срыве сделки говорить нельзя, возможно, это лишь раунд переговоров Минобороны с концерном-производителем.