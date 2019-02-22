F-15 потерял ракет на миллионы долларов

Неубранное шасси стоило летчику боекомплекта

Американский истребитель F-15 совершил посадку в гражданском аэропорту Портленда, вызвав настоящий переполох в местных СМИ. Дело в том, что садился он с технической неисправностью, и чтобы не подорваться на собственных ракетах, он сбросил их в океан.

События развивались следующим образом. F-15 с бортовым номером 473 и позывным Rock 42, принадлежащий 142му истребительному авиакрылу Национальной гвардии США, отправился на патрулирование с полной боевой нагрузкой. Однако после взлета одна из стоек шасси не убралась, после чего руководитель полетов отдал приказ о срочной аварийной посадке. Сажать машину пришлось в Портленде, но до этого летчику пришлось избавиться от боекомплекта.

По оценке журнала The Drive, F-15 потерял ракет примерно на $7 млн – они разрушились от удара о воду. В полный боекомплект, как правило входят шесть ракет "воздух-воздух" средней дальности AIM-120C AMRAAM и две ближних AIM-9X Sidewinder.

Каждая AIM-120 в 2019 стоит $1,5 млн, "Сайдвиндеры" дешевле – $250-400 тыс. Топливные баки, судя по видео, истребитель не сбросил, но все равно, полет оказался просто "золотым". Теперь в части выясняют, почему не убралась стойка шасси.