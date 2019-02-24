Оружие способно изменить характер ведения войн

Российский ударный беспилотный летательный аппарат "Куб-БЛА", созданный концерном "Калашников" удивил американцев.

Журналисты издания The Washington Post считают, что это оружие произведет революцию в характере ведения войны. По их мнению, он будет очень дешевым беспилотником, в отличие от американских. При этом главными покупателями станут "меньшие по численности армии" по всему миру.

Профессор, занимающийся вопросами международных отношений в университете штата Иллинойс, Николас Гроссман уверен, что российский дрон приведет к демократизации умных бомб.

"Это означает более широкое распространение умных бомб. Это сократило бы разрыв между самыми передовыми и менее крупными бомбами", – добавил он.

"КУБ-БЛА" уже испытан и ждет своего часа. Аппарат выдерживает получасовой полет на скорости 130 км/час. Функционирует на совершенно разных высотах, имеет скрытый запуск, очень точен и бесшумен, незатейлив в управлении.