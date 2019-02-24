Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Российский дрон-камикадзе удивил американцев

Кадр youtube.com
Оружие способно изменить характер ведения войн

Российский ударный беспилотный летательный аппарат "Куб-БЛА", созданный концерном "Калашников" удивил американцев.

Журналисты издания The Washington Post считают, что это оружие произведет революцию в характере ведения войны. По их мнению, он будет очень дешевым беспилотником, в отличие от американских. При этом главными покупателями станут "меньшие по численности армии" по всему миру.

Профессор, занимающийся вопросами международных отношений в университете штата Иллинойс, Николас Гроссман уверен, что российский дрон приведет к демократизации умных бомб.

"Это означает более широкое распространение умных бомб. Это сократило бы разрыв между самыми передовыми и менее крупными бомбами", – добавил он.

"КУБ-БЛА" уже испытан и ждет своего часа. Аппарат выдерживает получасовой полет на скорости 130 км/час. Функционирует на совершенно разных высотах, имеет скрытый запуск, очень точен и бесшумен, незатейлив в управлении. 

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
новости партнеров
Загрузка...

Украина загнется без энергоресурсов России

В Киеве вновь напомнили о том, что Москва оказалась главным экономическим партнером страны

На почве "Евровидения": Россию ввязали в гибридную войну

На Украине беспокоятся за свою информационную безопасность

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей