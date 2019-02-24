Отставка правительства Судана не вызвала беспорядков на улицах

Российские журналисты в Судане рассказали, что народ ждет положительных изменений в связи с отставкой правительства

Президент Судана Омар аль-Башир ввел чрезвычайное положение в стране сроком на год. Также было объявлено о роспуске правительства. Своих должностей лишились практически все министры, за исключением глав Минобороны, МИД и Минюста. Присутствующие в Судане собственные корреспонденты РИА ФАН сообщают, что решение президента не вызвало новой волны протестов. В стране сохраняется спокойная обстановка.

Как сообщают сотрудники издания, на улицах Хартума даже не появились дополнительные наряды полиции. В частности, район Сук аль-Араби, на котором расположен крупный торговый центр и площадь ООН, живет обычной жизнью.

Журналисты также отметили, что бойцов таинственной "ЧВК Вагнера", которыми всех пугают западные СМИ, на улицах Хартума тоже не оказалось. В частности, издание The Times писало, что именно "бойцы группы Вагнера" занимаются разгоном протестов в столице Судана. Однако в Хартуме не оказалось даже российских инструкторов, которые официально занимаются подготовкой суданских военных. Впрочем, отмечают корреспонденты, и разгонять было некого – "протестующие" также на улицах не появились.

Находящиеся в Хартуме корреспонденты ФАН отметили, что новость о роспуске правительства местные жители встретили спокойно. Никаких протестных акций по этому поводу нет. По всей видимости, народ ждет от этих событий положительных изменений в стране.