"Ярс" попал в пробку на МКАД

Когда даже с ядерной ракетой придется подождать

Московские пробки беспощадны не только к простым автолюбителям, но и к расчетам мобильных комплексов стратегического назначения с ядерными ракетами. Telegram-канал "338" опубликовал фото, на котором видно, что РВСН стоят в пробке вместе с другими машинами.

По данным СМИ, дорогу перекрыли в час пик для перевоза ракеты, однако водителям об этом ничего не сообщали. В результате на МКАД образовался затор, в котором оказались и ракетчики.