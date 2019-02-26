"Ярс" попал в пробку на МКАД

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Московские пробки беспощадны не только к простым автолюбителям, но и к расчетам мобильных комплексов стратегического назначения с ядерными ракетами. Telegram-канал "338" опубликовал фото, на котором видно, что РВСН стоят в пробке вместе с другими машинами.
По данным СМИ, дорогу перекрыли в час пик для перевоза ракеты, однако водителям об этом ничего не сообщали. В результате на МКАД образовался затор, в котором оказались и ракетчики.
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