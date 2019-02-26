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Президент Судана аль-Башир управляет страной уверенно – на его стороне народ

Омар Хасан Ахмед аль-Башир. Фото: www.globallookpress.com
Иностранная пресса демонстрирует своим читателям необъективную картину происходящего в республике

Несмотря на то, что западные СМИ публикуют тревожные материалы о Судане, обстановка в африканской стране стабильная. Легитимное руководство республики планомерно выводит страну из кризиса и укрепляет её обороноспособность.

Очевидно, что Судан преодолел Дарфурский кризис. Возвращение беженцев в вышеупомянутую провинцию – лучшее тому подтверждение. Более того, Москва поможет Хартуму поднять экономику страны на новый уровень. В первую очередь Россия займется развитием автотранспортной инфраструктуры и нефтедобывающей промышленности. "Газпромбанк" станет спонсором данных проектов. Другое направление российско-суданского сотрудничества – помощь в укреплении обороны Республики Судан. Хартум обратился к Минобороны России с предложением о строительстве военной базы ВС РФ на востоке страны.    

Общие успехи Судана не нравятся Западу. Провокаторы нацелились на дестабилизацию республики. Профсоюзы вывели население на акции протеста против высоких цен на хлеб и бензин. И тут же профессиональные сторонние провокаторы кинулись поджигать машины и бить витрины магазинов. При этом мировые либеральные СМИ начали тиражировать информационные вбросы о массовых беспорядках в Хартуме и окрестностях. Хотя на самом деле в демонстрациях приняло участие не больше 500 человек.   

Президент страны быстро отреагировал на сложившуюся ситуацию, введя чрезвычайное положение в ряде провинций. Омар аль-Башир заверил соотечественников, что их пожелания будут услышаны. И высказал подозрение, что поджоги и беспорядки – хорошо спланированная провокация. Суданский лидер даже назвал ответственных за организацию этих протестов. Судя по всему, это израильские спецслужбы.  

Возможно, к суданским беспорядкам приложили руки американские и французские силовики. Ни тем, ни другим не нравится укрепление партнерства между Москвой и Хартумом.  Мировые СМИ написали, что силовики Судана якобы безжалостно разогнали митинги протестующих. Вдобавок утверждалось, что в подавлении протестов принимали непосредственное участие россияне из мифической ЧВК "Вагнер". Это стопроцентная дезинформация, передает портал Nation News.  

При этом не упоминается, что россияне в республике действительно есть. Это военные инструкторы. Их официально пригласило суданское руководство для подготовки местных военнослужащих. Естественно, ни один россиянин в разгоне демонстрантов не участвовал, да и самих разгонов тоже не было. Местные силовики обеспечивали только безопасность акций, пресекая грубое поведение митингующих и поджоги. 

Президент аль-Башир призвал протестующих сохранять мирный характер демонстраций и не вестись на провокации со стороны. При этом глава Судан дал понять, что подобные беспорядки не возникают на пустом месте. Проанализировав ситуацию, он сделал ряд кадровых перестановок в Кабинете Министров государства. После чего приступил к реализации экономических реформ в республике. Суданцы встретили инициативы аль-Башира с воодушевлением и поддержали своего лидера во всех инициативах.

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