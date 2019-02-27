Кашмир поставил мир на грань ядерной войны

Индия и Пакистан владеют оружием массового уничтожения

После инцидента в небе Кашмира, который произошел между двумя ядерными державам, возник естественный вопрос – а насколько это опасно для всего остального мира? Ранее Индия и Пакистан неоднократно воевали, но полномасштабная война может привести к гуманитарной катастрофе в этом регионе.

Доцент Института стран Азии и Африки Борис Волхонский надеется, что все ограничится локальным конфликтом, так как "самоубийц нет ни в одной, ни в другой стране". Однако, по мнению эксперта, есть вероятность, что все не ограничится двумя-тремя ударами, и вот почему: в Индии весной пройдут парламентские выборы, и учитывая, что победа правящей партии отнюдь не гарантирована, власти постараются действовать максимально жестко. Однако ядерное оружие будет удерживать страны от разжигания большой войны.

Другого мнения придерживается руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности, полковник в отставке Александр Жилин. В интервью "URA.RU" он заявил, что разгорающийся между Индией и Пакистаном конфликт может в самое ближайшее время обернуться ядерной войной.

"Речь идет о самом милитаризованном регионе и о двух непримиримых врагах. Если для России и США ядерное оружие – сдерживающий фактор, то Индия и Пакистан готовы его применить в любой момент", – сказал эксперт. По его мнению, в ближайшие дни Индия нанесет ответный удар.

Между тем российские военные аналитики недоумевают, как Пакистан смог вообще сбить индийский самолет или даже два, как сообщают некоторые СМИ.



По словам редактора журнала "Арсенал Отечества" Алексея Леонкова, ВВС Пакистана – это сборная солянка, составленная из самолетов американского, китайского и французского производства. В то время как у индийцев есть Су-30МКИ российского производства, которые "на голову опережают всю технику, которая есть на вооружении ВВС Пакистана".

Стоит отметить, что 18 модернизированных истребителей F-16 до версии Block 52 могут дать достойный бой в том числе истребителям "Сухого". Уже другой вопрос, что у Индии 250 Су-30МКИ и больше полусотни МиГ-29, поэтому силы однозначно не равны.