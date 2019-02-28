США признались в бессилии перед российскими ракетами

Оружие России способно без труда уничтожить американцев в случае войны

Глава Стратегического командования Вооруженных сил США генерал Джон Хайтен утверждает, что Вашингтон не сможет сбить российские ракеты, которые могут полететь в их сторону, поэтому Трампу нужно срочно продлить действие договора СНВ-3.

По его словам, большую угрозу для американцев представляют новейшие крылатые и гиперзвуковые ракеты, а также беспилотный подводный аппарат "Посейдон".

"Уже на протяжении десяти лет я обеспокоен этими вооружениями, которые в любой момент могут изменить направление движения, и у нас будут с ними проблемы",

– цитирует генерала RT.

Хайтен подчеркнул, что США могут обнаружить пуск российских ракет, однако потом они "исчезают, и мы их не видим до момента удара".

Генерал потребовал повысить расходы на модернизацию "ядерной триады", чтобы успешно противостоять России и защитить свою страну.