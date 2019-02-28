В регион стягиваются военные корабли альянса

С 1 по 8 марта военно-морские силы стран, входящих в военно-политический блок, проведут масштабные учения Poseidon 19. В черноморский бассейн направляются боевые корабли и катера с сотнями военнослужащих на борту, сообщили в штабе Военно-морских сил Румынии.



В ежегодных учениях на этот раз будут задействованы более 1,1 тыс. военнослужащих, 10 румынских и четыре иностранных корабля из Болгарии, Германии, Испании и Турции. В акваторию также будут направлены два быстроходных катера для водолазов.

Маневры будут проходить не только на воде, но и в воздухе. Авиационная компонента будет представлена вертолетом Puma Naval, двумя истребителями МиГ-21 и двумя F-16 из состава румынских ВВС.

Организаторы учений назвали главной целью мероприятия "укрепление взаимодействия между участвующими кораблями и экипажами в общем международном контексте, а также проверка возможностей ВМС Румынии, предоставленных в распоряжение НАТО".

В России настороженно отнеслись к проведению учений.

"Масштабные учения НАТО тоже не добавляют оптимизма, так как не способствуют стабильности и взаимному доверию в регионе",

– заявил в интервью ТАСС заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия вынуждена адекватно реагировать на усиление военного потенциала НАТО, так как это нарушает существующую систему безопасности в мире, передает РИА "Новости". Наша страна будет совмещать "мероприятия стратегического сдерживания с планами наращивания боевых возможностей соединений и воинских частей", сказал глава ведомства, выступая на вчерашнем заседании коллегии военного ведомства.

В НАТО тем временем заявили о том, что для альянса важно задействовать в своих учениях не только силы членов блока, но и черноморских союзников – Украины и Грузии. "Все страны имеют право тренировать свои силы. НАТО считает, что транспарентность военных учений необходима для обеспечения безопасности во всем Евроатлантическом регионе", – заявила представитель НАТО Оана Лунгеску (цитируется по РИА ФАН).