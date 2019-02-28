Экипажи играли в прятки со смертью, и рекорд не побит до сих пор

В феврале 1966 года стартовало одно из самых опасных и засекреченных плаваний советских моряков – первая подводная кругосветка.

Экипажам К-116 и К133 поставили почти невыполнимую задачу: совершить поход через Атлантику и Тихий океан и всплыть у полуострова Камчатка. Пройти предполагалось 20 тысяч морских миль, то есть больше половины экватора. Руководство СССР хотело "утереть нос" американцам. Их "Тритон совершила кругосветку в 1960, однако всплывала один раз для эвакуации заболевшего матроса.

Плавание было настолько засекречено, что даже сегодня разнятся данные о дате выхода из Гаджиево. О цели похода не знали и сами подводники, и их начальство. Только когда субмарины отошли на значительное удаление от базы, контр-разведчики ВМФ вскрыли конверты. Какого же было их удивление, когда они узнали, что им предстоит пройти через все американские станции наблюдения за подводными лодками.

До этого экипажи не совершали таких длительных походов и для подводников это был, как первый полет в космос для Гагарина. Всего было разработано три варианта маршрутов – вокруг Южной Америки через три океана, вокруг Африки через Индийский океан севернее Австралии и дальше в Тихий, и, наконец, тоже вокруг Африки, но южнее Австралии.

Все эти маршртуты были изучены еще моряками парусного флота, однако для подводников каждый из них таил совершенно другие опасности. К тому же, всплывать, как и сходить на берег было категорически запрещено. В итоге был утвержден первый маршрут.

На борту двух АПЛ находилось ядерное оружие, это только увеличивало риск. Морякам же просто сказали, что они отправляются на учения.

Весь март они по сути рисковали своими жизнями. Достаточно упомянуть прохождение пролив Дрейка, который разделяет Антарктиду и Южную Америку. В нем дрейфуют огромные айсберги, уходящий под волу на сотни метров. Советским подводникам пришлось лавировать между ледяными глыбами. Эхопеленгаторы не очень помогали, так как айсберги создавали постоянный шум – идти приходилось буквально на ощупь.



Самый опасный участок протяженностью 1300 миль субмарины прошли за судами обеспечения на акустическом контакте.

Другое серьезное испытание было возле острова Пасхи, где американцы разместили системы слежения за подлодками. К-116 и К133 приходилось идти на максимальном погружении, что было очень опасно: корпусы просто могли не выдержать.

26 марта лодки ошвартовались у причалов камчатской бухты Крашенинникова. За это время они ни разу не всплыли на поверхность. Это рекорд не побит до сих пор.

Через несколько дней после окончания похода в США сняли с должности военно-морского министр за то что тот не выследил К-116 и К133.