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С-500 встанут на защиту России раньше срока

Фото: www.globallookpress.com
Армия получит комплексы в ближайшее время

Новейшие российские зенитные ракетные системы С-500 уже в этом году появятся в войсках. Об этом рассказал начальник Военной академии воздушно-космической обороны генерал-лейтенант Владимир Ляпоров.

По его словам, уже в скором времени завершит обучение первая группа офицеров для работы с ЗРК.

"Замечу, что в 2019 году пройдет первый выпуск офицеров, которые окончат академию по программе обучения для работы на комплексе С-500, которого пока нет в войсках, но мы его ожидаем в ближайшее время",

цитирует Ляпорова газета "Красная Звезда".

Он добавил, что военные проходят обучение в центре подготовки специалистов зенитных ракетных войск в Гатчине в Ленинградской области.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что системы С-500 поступят в войска в 2020 году. Комплекс рассчитан на эксплуатацию в течение 25 лет, напоминает РИА ФАН.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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