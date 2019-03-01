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Новейшие российские зенитные ракетные системы С-500 уже в этом году появятся в войсках. Об этом рассказал начальник Военной академии воздушно-космической обороны генерал-лейтенант Владимир Ляпоров.
По его словам, уже в скором времени завершит обучение первая группа офицеров для работы с ЗРК.
"Замечу, что в 2019 году пройдет первый выпуск офицеров, которые окончат академию по программе обучения для работы на комплексе С-500, которого пока нет в войсках, но мы его ожидаем в ближайшее время",
– цитирует Ляпорова газета "Красная Звезда".
Он добавил, что военные проходят обучение в центре подготовки специалистов зенитных ракетных войск в Гатчине в Ленинградской области.
Ранее министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что системы С-500 поступят в войска в 2020 году. Комплекс рассчитан на эксплуатацию в течение 25 лет, напоминает РИА ФАН.
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