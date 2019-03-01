Американцы следят за передвижением российских войск

Наблюдательный самолет Boeing OC-135B Open Skies с бортовым номером 61-2670 ВВС США заметили в небе над Комсомольском-на-Амуре.

Как сообщает мониторинговый ресурс Plane Radar, самолет полетел в сторону Улан-Удэ.

06:05 мск.

Наблюдательный самолет ВВС США🇷🇺 Boeing OC-135B #Open #Skies, бортовой номер 61-2670, позывной #OSY12T, в зоне действия приёмника г. Комсомольск-на-Амуре. UHKK. Опять полетел в Улан-Уде, видимо что-то не досмотрел в прошлый раз. pic.twitter.com/QXI2diSLc6 — PlaneRadar (@ua4wiy_) 1 марта 2019 г.

Воздушная разведка состоялась в рамках международного Договора по открытому небу. Государства, подписавшие соглашение в 1992 г., могут проводить полеты над территорией других стран-участниц, собирая данные об их войсках, напоминает РИА "Новости".

Иностранные самолеты все чаще проводят разведку у российских границ. С завидной регулярностью они появляются на побережье Черного моря – у берегов Крыма и Краснодарского края, а также в районе Калининграда.