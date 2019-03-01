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Разведчика США заметили на Дальнем Востоке

Boeing OC-135B. Фото: www.globallookpress.com
Американцы следят за передвижением российских войск

Наблюдательный самолет Boeing OC-135B Open Skies с бортовым номером 61-2670 ВВС США заметили в небе над Комсомольском-на-Амуре.

Как сообщает мониторинговый ресурс Plane Radar, самолет полетел в сторону Улан-Удэ.

Воздушная разведка состоялась в рамках международного Договора по открытому небу. Государства, подписавшие соглашение в 1992 г., могут проводить полеты над территорией других стран-участниц, собирая данные об их войсках, напоминает РИА "Новости".

Иностранные самолеты все чаще проводят разведку у российских границ. С завидной регулярностью они появляются на побережье Черного моря – у берегов Крыма и Краснодарского края, а также в районе Калининграда.

Валентина МАЙОРОВА
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