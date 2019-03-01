С-350 "Витязь" наконец-то идет в войска

Комплекс ждут в армии не меньше, чем С-400

Первые зенитно-ракетные комплексы С-350 "Витязь", которые пока проходят испытания, начнут поступать в армию уже в этом году.

Как пишет газета "Красная звезда" со ссылкой на начальника Военной академии воздушно-космической обороны генерал-лейтенанта Владимира Ляпорова, системы перевезут в учебный центр Гатчины в Ленинградской области.

С-350 упоминают в СМИ не так часто как С-400. Система средней дальности должна заменить С-300ПС и "Бук-М1-2". Сроки поставки комплекса в войска неоднократно откладывалась, однако испытания в Капустином Яре продолжались еще весь прошлый год. Комплекс с ракетами 9М100 и 9М96 не такой габаритный, как С-400. Ракеты меньше, их не четыре, как у "Триумфа", а шесть. Предполагаемая дальность – до 200 км.