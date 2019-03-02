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Американцы потребовали от Турции навсегда отказаться от С-400

Фото: www.globallookpress.com
Вашингтон пытается заставить Анкару купить F-35

Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан рассказал, что Вашингтон продолжает уговаривать Анкару отказаться от покупки российских С-400.

Он подчеркнул, что американцы хотят найти решение, чтобы без проблем поставить Турции F-35.

"Моя позиция заключается в том, что С-400 и F-35 несовместимы",

цитирует Шанахана Bloomberg.

Доктор экономических наук Владимир Васильев считает, что Анкара не откажется от покупки С-400, несмотря на любые ультиматумы США, передает RT.

"Турция твёрдо взяла курс на то, чтобы закупить С-400. Эти намерения связаны с тем, что Анкару привлекают сразу несколько особенностей", – добавил он.

По мнению эксперта, Вашингтон боится, что другие страны заинтересуются российской системой и перестанут покупать вооружение у американцев.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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