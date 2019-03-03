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Американцы пришли в экстаз от российского автомата-убийцы

Фото: www.wikipedia.org
Оружие позволяет избежать лишних перестрелок

Американские журналисты отмечают, что выстрел обычным патроном не всегда приводит к тому, что жертва умирает. Так, например, в теории у террориста есть шанс убить заложников до того, как он истечет кровью. Автомат ШАК-12 такую возможность, как выяснили эксперты, не дает, и это буквально снесло им крышу.

Боеприпасы этого российского оружия, калибр которых 12,7 миллиметра, позволяют уничтожить цель при первом огневом контакте. У автомата есть три вида патронов, что делает его тактически гибким. То есть, как отмечает издание The National Interest, ШАК-12 способен поражать цели через стены и даже бронежилеты. А пули при этом практически не рикошетят.

Журналисты пришли к выводу, что этот автомат – идеальное оружие против террористов в городских условиях и при ближнем бою. 

Полина ИВАНОВА
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