Американцы пришли в экстаз от российского автомата-убийцы

Оружие позволяет избежать лишних перестрелок

Американские журналисты отмечают, что выстрел обычным патроном не всегда приводит к тому, что жертва умирает. Так, например, в теории у террориста есть шанс убить заложников до того, как он истечет кровью. Автомат ШАК-12 такую возможность, как выяснили эксперты, не дает, и это буквально снесло им крышу.

Боеприпасы этого российского оружия, калибр которых 12,7 миллиметра, позволяют уничтожить цель при первом огневом контакте. У автомата есть три вида патронов, что делает его тактически гибким. То есть, как отмечает издание The National Interest, ШАК-12 способен поражать цели через стены и даже бронежилеты. А пули при этом практически не рикошетят.

Журналисты пришли к выводу, что этот автомат – идеальное оружие против террористов в городских условиях и при ближнем бою.