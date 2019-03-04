Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

На фрегате "Адмирал Григорович" случилось ЧП

Фото: commons.wikimedia.org
СМИ сообщают о погибшем

На фрегате проекта 11356 "Адмирал Григорович" погиб матрос. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах, он упал с надстройки корабля. Фрегат сейчас находится в одном из доков "Севморзавода" в Севастополе на текущем ремонте. Команда, по данным источника, остается на борту корабля. В Минобороны пока официально не подтвердили и не опровергли данной информации.

Александр ИЛЬИН
новости партнеров
Загрузка...
По теме

"Кино закончилось": украинцы требуют отправить Порошенко в тюрьму

Разъяренные люди предлагают и более жестокие меры наказания президента Незалежной

"Полезла какая-то гадость": Скрипаль разоткровенничалась об отравлении

Подробности прогремевшего на весь мир дела появились в годовщину событий в Солсбери

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей