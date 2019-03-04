На фрегате "Адмирал Григорович" случилось ЧП

СМИ сообщают о погибшем

На фрегате проекта 11356 "Адмирал Григорович" погиб матрос. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах, он упал с надстройки корабля. Фрегат сейчас находится в одном из доков "Севморзавода" в Севастополе на текущем ремонте. Команда, по данным источника, остается на борту корабля. В Минобороны пока официально не подтвердили и не опровергли данной информации.