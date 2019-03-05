Российский фрегат подобрался к Великобритании

Корабль сопровождают несколько судов

Российский фрегат "Адмирал Горшков", оснащенный ракетами "Калибр" вошел в Ла-Манш. Об этом рассказали в пресс-службе Северного флота.

Отмечается, что вместе с ним в поход отправилось многофункциональное судно "Эльбрус", спасательный буксир "Николай Чикер", а также средний морской танкер "Кама", передает "Интерфакс".

При этом для "Адмирала Горшкова" этот поход стал первым в истории.

"Основные задачи похода – демонстрация флага и обеспечение военно-морского присутствия в оперативно важных районах дальней океанской зоны. Планируется, что помимо выполнения поставленных задач в море отряд совершит ряд заходов в порты иностранных государств", – говорится в заявлении.