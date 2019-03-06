Эсминец Defender пристально наблюдает за "Адмиралом Горшковым"

Руководство ВМС Великобритании отправило один из своих кораблей для сопровождения российской группы во главе с "Адмиралом Горшковым" в Ла-Манше. Об этом сообщает пресс-служба Королевского военно-морского флота Соединенного Королевства.

"Военный корабль Королевского флота HMS Defender сопровождает российскую военно-морскую оперативную группу вдоль побережья Великобритании",

– говорится в сообщении.

Как только группа из фрегата и трех вспомогательных кораблей ВМФ РФ приблизилась к акватории Великобритании, из Портсмута вышел эсминец для наблюдения за ними. Отмечается, что Defender "контролирует российскую рабочую группу и отслеживает их деятельность в зонах национального интереса Британии".

На всякий случай министр обороны страны Марк Ланкастер заявил, что в случае чего "Королевский флот всегда готов защищать Великобританию".

Как отмечает телеканал "360", "Адмирал Горшков" должен в течение нескольких месяцев выполнить ряд задач в разных точках Мирового океана. Одна из поставленных задач – обозначить военно-морское присутствие в отдаленных районах океана.