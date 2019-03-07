"Армате" сделали уникальную модификацию

Нибиру
- Оумуамуа – в космосе появилась новая Нибиру
- Армагеддон близко: всадниками Апокалипсиса оказались пришельцы с Нибиру
- Нибиру столкнет Марс с Землей
Разработчики танка "Армата" решили деликатный вопрос: как экипажу
удовлетворять свои биологические потребности в условиях ведения длительного
боя? Внутри боевой машины теперь то,
чего нет в других танков – туалет.
Об последней модификации платформы "Армата" рассказал директор по качеству и информационным технологиям Уральского конструкторского бюро транспортного машиностроения Илья Баранов.
"Изначально предусмотрена возможность длительного выполнения экипажем боевых задач, поэтому в нем есть так называемое устройство СЖО - средство жизнеобеспечения или, проще говоря, туалет", – цитирует его ТАСС.
Как отмечает "Свободная пресса", теперь к услугам экипажа есть полный набор удобств – питьевая вода и сухой паек уже имеются. Баранов подчеркнул, что проблему с санузлами конструкторы смогли решить только в машинах на платформе "Арматы", передает URA.RU. Теперь это еще одна особенность нового отечественного танка. Как отмечает телеканал "Царьград", другой его "фишкой" является необитаемая башня и изолированная для защиты экипажа капсула.
Впервые танк Т-14 был продемонстрирован на параде в честь Дня Победы 9 мая 2015 года, напоминает "Вечерняя Москва".
Претендент на высший пост в стране предложил вооружить весь народ
Загадочная гибель даже сейчас не дает покоя исследователям