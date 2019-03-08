Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Россия и Турция вывели военные корабли в Черное море

Фото: www.globallookpress.com
Страны провели совместные учения

Патрульный корабль "Василий Быков" и морской тральщик "Валентин Пикуль", которые относятся к Черноморскому флоту РФ, а также турецкий корвет "Бургазада" и минный тральщик "Акчай" отработали взаимодействие в акватории. Об этом сообщил начальник отдела информационного обеспечения флота капитан второго ранга Алексей Рулев.

Турецко-российские учения PASSEX также включали в себя провод отряда кораблей в зоне, где возможны мины.

Моряки из Турции, как передает агентство РИА Новости, находились в Новороссийске с 6 по 8 марта в рамках тренировок "Голубая отчизна – 2019". Одним из маневров военных было посещение иностранного порта. 

Полина ИВАНОВА
новости партнеров
Загрузка...

В деле о загадочном исчезновении малайзийского "Боинга" всплыло убийство

Дипломата, расследовавшего трагедию, "убрали"

Тест: что вы знаете о трагедии на перевале Дятлова?

Загадочная гибель даже сейчас не дает покоя исследователям

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей