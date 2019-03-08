Россия и Турция вывели военные корабли в Черное море

Страны провели совместные учения

Патрульный корабль "Василий Быков" и морской тральщик "Валентин Пикуль", которые относятся к Черноморскому флоту РФ, а также турецкий корвет "Бургазада" и минный тральщик "Акчай" отработали взаимодействие в акватории. Об этом сообщил начальник отдела информационного обеспечения флота капитан второго ранга Алексей Рулев.

Турецко-российские учения PASSEX также включали в себя провод отряда кораблей в зоне, где возможны мины.

Моряки из Турции, как передает агентство РИА Новости, находились в Новороссийске с 6 по 8 марта в рамках тренировок "Голубая отчизна – 2019". Одним из маневров военных было посещение иностранного порта.