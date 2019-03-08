Россия и Турция вывели военные корабли в Черное море

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Патрульный корабль "Василий Быков" и морской тральщик "Валентин Пикуль", которые относятся к Черноморскому флоту РФ, а также турецкий корвет "Бургазада" и минный тральщик "Акчай" отработали взаимодействие в акватории. Об этом сообщил начальник отдела информационного обеспечения флота капитан второго ранга Алексей Рулев.
Турецко-российские учения PASSEX также включали в себя провод отряда кораблей в зоне, где возможны мины.
Моряки из Турции, как передает агентство РИА Новости, находились в Новороссийске с 6 по 8 марта в рамках тренировок "Голубая отчизна – 2019". Одним из маневров военных было посещение иностранного порта.
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