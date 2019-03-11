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Россия завалила мировой рынок новейшим оружием

Фото: mil.ru
Наша страна снова вошла в число крупнейших экспортеров

На втором месте в списке главных мировых поставщиков вооружения опять оказались отечественные компании. Такие данные приводятся в отчете Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI). При этом за последние пять лет доля российского оружия на международной арене заметно сократилась.

Первое место в оружейном рейтинге предсказуемо заняли США. В первую пятерку также вошли Франция, Германия и Китай. С 2014 по 2018 гг. эти пять стран обеспечили 75% совокупного объема мирового экспорта вооружений.

Вашингтон продолжает постепенно прибирать мировой рынок к рукам. За последние пять лет США увеличили отрыв от прочих поставщиков оружия. К 2018 г. экспорт американских вооружений вырос на 29% по сравнению с периодом 2009–2013 годов. На данный момент Соединенные Штаты занимают 36% глобального рынка вооружений.

"За последние пять лет США поставляли оружие как минимум в 98 стран; эти поставки часто включали в себя современное оружие, такое как боевые самолеты, крылатые и баллистические ракеты малой дальности и большое количество управляемых бомб",

– прокомментировал американскую гегемонию директор Программы вооружений и военных расходов SIPRI Од Флеран.

Фото: pixabay.com

Объем российского экспорта вооружений с 2014 по 2018 гг. сократился на 17%. Причиной тому стало сокращение импорта Индией и Венесуэлой. К настоящему моменту нашей стране принадлежит 21% экспортного рынка. За указанный период Москва поставила оружие в 48 государств, в основном в Индию, Китай и Алжир.

Остальные страны из топ-5 наращивают объемы поставок. Так, Франция за последние годы увеличила экспорт на 43%, Германия – на 13%. Общемировой объем экспорта в 2014-2018 гг. вырос на 7,8%.

Крупнейшими в мире импортерами оружия стали Саудовская Аравия, Индия, Египет, Австралия и Алжир. Активнее всего военные закупки наращивают страны Ближнего Востока. В 2014–2018 гг. оружейный импорт в этом регионе вырос на 87%. На Ближний Восток приходится 35% мировых поставок вооружений.

В декабре сообщалось, что Россия впервые с начала 2000-х годов вышла на чистое второе место в мире по производству оружия. Наша страна по-прежнему отстает от США, однако сумела обойти Великобританию. В 2017 г. продажи российского оружия увеличились на 8,5%. Москва получила 9,5% мирового рынка, общая стоимость которого оценивается в $398,2 млрд, напоминает РБК.

Андрей ФИЛАТОВ
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