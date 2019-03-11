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Шведы назвали С-400 слабым вооружением

Фото:Сергей Мальгавко/ТАСС
Специалисты посчитали характеристики комплекса вымышленными, но американские эксперты доказали им обратное

Шведское агентство оборонных исследований Swedish Defense Research Agency опубликовало доклад, в котором говорится, что российские комплексы С-400 являются слабым вооружением.

Отмечается, что ЗРК слишком переоценены и Москва пытается убедить всех в непобедимости системы. Шведы подчеркнули, что многие характеристики в реальности якобы не соответствуют заявленным цифрам. Кроме того, они не способны перехватывать ракеты, которые летят в С-400.

С таким интересным мнением не согласились даже в США. Американское издание National Interest признало масштаб исследования шведских коллег, однако указало на многие неточности. К примеру, С-400, как пишут журналисты Соединенных Штатов, способны распознавать ложные маскировочные объекты, не тратя снаряды на них. Свою уязвимость для ракет, комплекс компенсирует тем, что для его обороны можно развернуть "Тор" и "Панцирь".

Фото: facebook.com/mod.mil.rus

При этом шведы усомнились и в способностях "Панциря", но американцы подчеркнули, что свою высокую эффективность он показал в Сирии, передает "Царьград".

"Россия также ведет разработку новых, менее крупных ракет для "Панцирей", то есть в будущем они, вероятно, смогут наносить больше ударов по целям без перезарядки и демонстрировать большую эффективность перед лицом массированных ударов",

– отметили специалисты.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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