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Россия стягивает боевую технику к рубежам НАТО

Фото: commons.wikimedia.org/Mil.ru
C-400 перебросили в Ленинградскую область

Под Санкт-Петербургом заступил на боевое дежурство новый полк С-400. Россия стягивает все больше военной техники в Западный военный округ, так как в случае конфликта с НАТО, именно он примет первый удар авиации альянса.

Первые два дивизиона в Ленобласти были развернуты в 2015 году. Затем, через года еще два, столько же в 2017-м и теперь, в 2019 году. Ленинградская область, наряду с Калининградской, Московской стала одной из самых защищенных в стране. Плюс, конечно, мощную защиту получил Крымский полуостров.

Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа (ЗВО), новую систему военнослужащие зенитного ракетного полка ЗВО приняли у представителей завода-изготовителя на полигоне Капустин Яр. ЗРК приняли на вооружение после проверочных стрельб и марша в более чем 2 тыс. км до места дислокации.

Александр ИЛЬИН
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