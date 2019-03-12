Американские F-35 отправят к границам РФ

Союзники Пентагона наращивают военно-воздушные мускулы

Варшава ведет переговоры с Вашингтоном о приобретении малозаметных многофункциональных истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35. Такое заявление сделал президент Польши Анджей Дуда.



"Мы уже по этому вопросу разговаривали с американской стороной. Мы говорим о самолетах F-35, чтобы была ясность",

– заявил глава государства в эфире одной из польских радиостанций. Его слова приводит РИА "Новости".

Ранее официально сообщалось, что Польша планирует купить 32 многоцелевых самолета пятого поколения до 2026 года. Такой шаг приведет к солидному усилению польских военно-воздушных сил. Кроме того, он свидетельствует об окончательной переориентации страны на натовское вооружение и технику.

В настоящее время основу боевой авиации Польши составляют самолеты советского производства Су-22 и МиГ-29, а также американские F-16. Именно для замены устаревшей отечественной техники и закупаются F-35 Lightning II. В начале марта МиГ-29 польских ВВС потерпел крушение, сообщало "Военное обозрение". Это привело к активизации разговоров о необходимости как можно скорее отказаться от советской и российской техники.

Покупка самолетов будет осуществляться в рамках масштабной программы технической модернизации вооруженных сил, общая стоимость которой оценивается в $49 миллиардов. Войско Польское усилится, в частности, системами противовоздушной обороны Wisla, перспективными ударными вертолетами, ударными беспилотными летательными аппаратами, самолетами электронной разведки и другой техникой, передают "Известия".

Соединенным Штатам готовность Польши крупно потратиться на боевые самолеты несет двойную выгоду. Во-первых, в непосредственной близости от российских границ создается мощный источник угрозы для национальной безопасности РФ. Во-вторых, полякам можно будет продать самолеты, от которых чуть ранее отказались власти ФРГ.

Вместо приобретения F-35 Берлин рассматривает возможность покупки либо истребителей Eurofighters от Airbus, либо F-18 производства компании Boeing. Подобными действиями Германия дала сигнал Франции и другим европейским союзникам, что она по-прежнему привержена созданию франко-германской перспективной авиационной боевой системы FCAS, передает Financial Times.