Американский военный самолет пролетел над Россией

Пентагон заинтересовал Дальний Восток

В среду утром американский самолет Boeing OC-135B пролетел над Дальним Востоком. В 06.15 его засек приемник Комсомольска-на-Амуре на высоте 10,7 километра. Маршрут "Боинга" зафиксировал ресурс PlaneRadar.

Полет над территорией России проводился в рамках Договора по открытому небу, аналогичные полеты в небе США совершает и российский самолет.

В августе прошлого года СМИ сообщили, что Вашингтон приостановил сотрудничество с Россией в рамках этого договора, так как Москва якобы собирает разведданные. Однако затем действие документа было возобновлено. Ранее США запрещали полет российского самолета в апреле 2014 года.

Россия ратифицировала Договор по Открытому небу в 2001 году, а подписан он был в 1992 году между 23 странами-участницами ОБСЕ. Цель полетов – контроль военной деятельности и укрепление доверия. Однако полеты не проводятся над военными базами, поэтому документ имеет, скорее, политическое значение.