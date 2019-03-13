Американский военный самолет пролетел над Россией

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В среду утром американский самолет Boeing OC-135B пролетел над Дальним Востоком. В 06.15 его засек приемник Комсомольска-на-Амуре на высоте 10,7 километра. Маршрут "Боинга" зафиксировал ресурс PlaneRadar.
Полет над территорией России проводился в рамках Договора по открытому небу, аналогичные полеты в небе США совершает и российский самолет.
В августе прошлого года СМИ сообщили, что Вашингтон приостановил сотрудничество с Россией в рамках этого договора, так как Москва якобы собирает разведданные. Однако затем действие документа было возобновлено. Ранее США запрещали полет российского самолета в апреле 2014 года.
06:15 мск.— PlaneRadar (@ua4wiy_) 13 марта 2019 г.
Наблюдательный самолет ВВС США🇷🇺 #Boeing OC-135B #Open #Skies, бортовой номер 61-2670, позывной #OSY12T, в зоне действия приёмника г. Комсомольск-на-Амуре. #UHKK. Совершает запланированный полёт на востоке России🇷🇺.#OC135B #USAF pic.twitter.com/nYmc2MCDCl
Россия ратифицировала Договор по Открытому небу в 2001 году, а подписан он был в 1992 году между 23 странами-участницами ОБСЕ. Цель полетов – контроль военной деятельности и укрепление доверия. Однако полеты не проводятся над военными базами, поэтому документ имеет, скорее, политическое значение.
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