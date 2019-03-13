Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Американский военный самолет пролетел над Россией

Фото: commons.wikimedia.org
Пентагон заинтересовал Дальний Восток

В среду утром американский самолет Boeing OC-135B пролетел над Дальним Востоком. В 06.15 его засек приемник Комсомольска-на-Амуре на высоте 10,7 километра. Маршрут "Боинга" зафиксировал ресурс PlaneRadar.

Полет над территорией России проводился в рамках Договора по открытому небу, аналогичные полеты в небе США совершает и российский самолет.

В августе прошлого года СМИ сообщили, что Вашингтон приостановил сотрудничество с Россией в рамках этого договора, так как Москва якобы собирает разведданные. Однако затем действие документа было возобновлено. Ранее США запрещали полет российского самолета в апреле 2014 года.


Россия ратифицировала Договор по Открытому небу в 2001 году, а подписан он был в 1992 году между 23 странами-участницами ОБСЕ. Цель полетов – контроль военной деятельности и укрепление доверия. Однако полеты не проводятся над военными базами, поэтому документ имеет, скорее, политическое значение.

Александр ИЛЬИН
новости партнеров
Загрузка...

Раскрыта правда о пьянстве Порошенко: президент не пьет, он пригубливает

Окружение главы Незалежной пытается бороться со слухами о его вредной привычке

Подменили: обломок МН17 подсунули в место исчезновения другого малайзийского "Боинга"

Детектив-любитель указал на ряд нестыковок

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей