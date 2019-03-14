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Американцы с самолета ищут секретные ракеты в России

Фото: commons.wikimedia.org
В Вашингтоне уверены, что Москва прячет оружие от Запада

Американский военный самолет Boeing OC-135B Open Skies провел разведку над территорией России в рамках Договора по открытому небу.

Мониторинговый ресурс PlaneRadar сообщил, что лайнер заметили в районе Читы. В Вашингтоне считают, что в этом районе находится ракетная бригада. При этом ранее, 13 марта, американцы совершили такой же полет около Комсомольска-на-Амуре в поисках секретных ракет.

Отмечается, что самолет не может нести оружие и предназначен только для наблюдения.

Напомним, что Договор по открытому небу был подписан в 1992 году. Его задача состоит в укреплении доверия в Европе после холодной войны. Согласно этому документу, страны могут проводить разведывательные полеты над территорией других государств и собирать информацию об их войсках.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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