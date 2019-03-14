Американцы с самолета ищут секретные ракеты в России

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Американский военный самолет Boeing OC-135B Open Skies провел разведку над территорией России в рамках Договора по открытому небу.
Мониторинговый ресурс PlaneRadar сообщил, что лайнер заметили в районе Читы. В Вашингтоне считают, что в этом районе находится ракетная бригада. При этом ранее, 13 марта, американцы совершили такой же полет около Комсомольска-на-Амуре в поисках секретных ракет.
Отмечается, что самолет не может нести оружие и предназначен только для наблюдения.
06:35 мск.— PlaneRadar (@ua4wiy_) 14 марта 2019 г.
Наблюдательный самолет ВВС США🇷🇺 #Boeing OC-135B #Open #Skies, бортовой номер 61-2670, позывной #OSY12F, в зоне действия приёмника г. Чита #UIAA. Совершает запланированный полёт на востоке России🇷🇺.#OC135B #USAF pic.twitter.com/y07jcAFKfv
Напомним, что Договор по открытому небу был подписан в 1992 году. Его задача состоит в укреплении доверия в Европе после холодной войны. Согласно этому документу, страны могут проводить разведывательные полеты над территорией других государств и собирать информацию об их войсках.
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