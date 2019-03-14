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Военная доктрина России поставила США в тупик

Кертис Скапаротти. Фото: www.globallookpress.com
При определенных обстоятельствах Москва может применить ядерное оружие первой, считают в Вашингтоне

Россия не конкурент США военном столкновении, а потому готова пустить в ход ядерное оружие ради быстрой победы в случае конфликта. В этом уверен глава Европейского командования США и верховный главнокомандующий НАТО в Европе Кертис Скапарротти.

Американский генерал считает, что военная доктрина Москвы допускает применение ядерного оружия как способа ведения войны и работа над его модернизацией вовсе не попытка запугать Пентагон, который тоже собирается нарастить свой ядерный потенциал.

"Эскалация с целью доминирования – вот как они смотрят на это. Если вы посмотрите на модернизацию их оружейных систем сегодня, то, думаю, вы заметите, как они могут использоваться именно для этих целей при определенной эскалации", – сказал Скапарротти на выступлении перед комитетом Палаты представителей по Вооруженным силам США.


Пентагон придерживается мнения, что ядерное оружие для России – способ сыграть на опережение в конфликтах, например, с соседними странами, прежде чем им на подмогу придут американские военные. Помощник министра обороны США по вопросам международной безопасности Кэтрин Уилбарджер видит в этом дилемму для Вашингтона. Россия и Китай имеют военное преимущество перед США с географической точки зрения. Близость потенциальных горячих точек позволяет Москве и Пекину действовать по принципу "свершившегося факта", то есть реализовывать свои геополитические интересы решительными действиями в обход международно-правовых норм.

"Если станет ясно, что задействован такой сценарий, то США окажутся в неблагоприятной ситуации, когда им придется реагировать так, что это может рассматриваться как эскалация конфликта, что является крайне проблематичным развитием событий при конфронтации с ядерными державами",

– цитирует Уилбарджер "Голос Америки".

Она добавила, что Москва сама себя вводит в заблуждение по поводу военного преимущества перед Вашингтоном, которое основано на том, что она допускает ограниченное применение ядерного оружия в неядерных столкновениях.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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