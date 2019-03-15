Пентагон потребовал разрешения на ядерный удар

Американцы смогут сбросить бомбу на любое неугодное государство

Стратегия национальной безопасности США должна и впредь строится на праве нанесения превентивного ядерного удара. Такого мнения придерживается председатель Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Джозеф Данфорд.



По словам военного, нынешняя политика Вашингтона, согласно которой разрешается нанесение упреждающего ядерного удара, является абсолютно правильной. Она делает сложнее процесс принятия решений об атаке для противников США. В этом вопросе не нужно вносить никаких изменений. Ведь в противном случае у потенциального врага Америки (в первую очередь, очевидно, имеются в виду Россия и Китай) будут развязаны руки, и он сам сможет применить против США ядерное оружие.

"Я также могу представить себе целый ряд обстоятельств, при которых мы не хотели бы исключать для президента этот вариант в будущем, и я, конечно, мог бы обсудить это на закрытом заседании",

– отметил генерал, выступая на слушаниях в сенате. Его слова приводит РИА "Новости".





В конце января в Конгресс были внесены два предложения по ограничению прав президента по нанесению ядерного удара. В прошлом эти инициативы неоднократно отклонялись законодателями. Но после того как к власти пришел Дональд Трамп, демократы активизировали попытки запретить ему распоряжаться ядерной бомбой, решив, что такому неуравновешенному человеку опасно доверять "красную кнопку".

В отличие от США Россия не оставляет себе права на превентивный ядерный удар. "У нас есть своя стратегия, концепция применения ядерного оружия, она не предусматривает применения превентивного удара. Мы говорим о сопоставимых величинах, связанных с угрозами для нас", – заявлял в феврале президент РФ Владимир Путин. Ранее он много раз повторял, что Москва применит ядерное оружие только в ответ на ядерный удар со стороны противника.

На днях посол РФ в США Анатолий Антонов заявил американской публике, что наша страна не собирается первой применять ядерное оружие. "Мы не будем использовать ядерное оружие, чтобы предотвратить региональный вооруженный конфликт. Я призываю вас прочитать имеющиеся в свободном доступе официальные документы, опубликованные властями Российской Федерации", – заявил он, выступая в Фонде Карнеги (цитируется по ТАСС).