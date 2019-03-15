Теракты в Европе породили нового монстра

Новозеландский "мясник" оказался любителем истории

Бойня в новозеландской мечети, которая унесла жизни десятков мусульман, по своей кровожадности не уступает терактам запрещенного в России "Исламского государства". Главного убийцу Брентона Таррента уже сравнивают с Брейвиком. Оба принадлежали к неонацистским движениям, а новозеландец перед терактом также опубликовал свой манифест, в котором заявил, что будет мстить за 11-летнюю Эббу Аккрлюнд, погибшую во время теракта в Стокгольме в 2017 году. Кроме того, он призвал убить канцлера ФРГ Ангелу Меркель, видимо, за то, что она пустила в Европу мигрантов, а также президента Турции Тайипа Эрдогана.

На рожках Таррент написал имена националистов, совершавших теракты против мусульман, в частности, Александра Бисонетта из Канады и итальянца Лука Траини, которому дали 12 лет за вооруженное нападение на мигрантов.

Белой замазкой террорист нанес на магазины "ключевые событиями в становлении европейской цивилизации". В частности, битву при Кагуле 1770 года, когда русская армия под командованием Румянцева наголову разбила многократно превосходящие силы турков. А также бой при Булаир 1913 года, когда победу над турками одержали уже болгары. Есть на рожке и имя Милоша Обилича – героя битвы на Косовом поле 1389 года, в ходе которой последний, по одной из версий, убил султана Мурада, и сам пал в бою с его охраной. Значится на магазине и имя адмирала Дмитрия Сенявина, написанное по-русски. Военачальник одержал победы над турками в Афонском сражении и при Дарданеллах. Есть надписи и на грузинском языке.





Надо ли говорить, что в отличие от террористов, воины не воевали с безоружными. Налицо такая же крайняя степень безумия, которому подвержены сторонники запрещенного "Исламского государства".

Трудно говорить, насколько сильно теракты в Европе спровоцировали это чудовищное преступление, но придали уверенности националистам – это точно. Интересно, что Брейвик точно так же обращался в своем манифесте к истории Русско-турецкой войны, значение которой для христианского мира в Европе якобы сильно принижали, например, не признавая геноцида армян и греков.

И Брейвик, и Таррент, судя по их высказываниям, выступают против распространения ислама на территории Европы. Они видят в этом главную опасность для христианского мира, который может проиграть более "агрессивной" религии.

У террористов запрещенного "ИГ" схожая идеология – они хотят построить свое государство, в котором действуют только законы шариата и не место западной цивилизации. В итоге оно породило нового монстра, который начал выходить на свет, причем там, где его совершенно не ждали.