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В России появится беспилотный Т-90

Фото: www.globallookpress.com
Танк станет главной угрозой для противника на поле боя

Гендиректор "Уралвагонзавода" Александр Потапов рассказал, что танк Т-90МС может стать полностью роботизированным.

По его словам, техника уже обладает необходимым цифровым оснащением и все зависит от решения заказчика.

"Могу сказать, что наша техника находится уже в такой стадии готовности и имеет такое цифровое обеспечение, что переход к безлюдному варианту напрашивается сам собой",

цитирует Потапова РБК.

Он добавил, что танк сейчас показывают на выставке в Абу-Даби и он полностью "напичкан цифрой".

Т-90МС является модернизированным вариантом Т-90А и в данный момент проходит испытания.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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