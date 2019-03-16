Танк станет главной угрозой для противника на поле боя

Гендиректор "Уралвагонзавода" Александр Потапов рассказал, что танк Т-90МС может стать полностью роботизированным.

По его словам, техника уже обладает необходимым цифровым оснащением и все зависит от решения заказчика.

"Могу сказать, что наша техника находится уже в такой стадии готовности и имеет такое цифровое обеспечение, что переход к безлюдному варианту напрашивается сам собой",

– цитирует Потапова РБК.

Он добавил, что танк сейчас показывают на выставке в Абу-Даби и он полностью "напичкан цифрой".

Т-90МС является модернизированным вариантом Т-90А и в данный момент проходит испытания.