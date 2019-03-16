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Гендиректор "Уралвагонзавода" Александр Потапов рассказал, что танк Т-90МС может стать полностью роботизированным.
По его словам, техника уже обладает необходимым цифровым оснащением и все зависит от решения заказчика.
"Могу сказать, что наша техника находится уже в такой стадии готовности и имеет такое цифровое обеспечение, что переход к безлюдному варианту напрашивается сам собой",
– цитирует Потапова РБК.
Он добавил, что танк сейчас показывают на выставке в Абу-Даби и он полностью "напичкан цифрой".
Т-90МС является модернизированным вариантом Т-90А и в данный момент проходит испытания.
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