США перебросили способные нести ядерное оружие самолеты поближе к России

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США перебросили на авиабазу Фэрфорд в Великобритании уже пятый стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress, который способен нести ядерное оружие.
При этом ранее в это же место отправили 4 подобных самолета. Такая массовая переброска в последний раз проводилась в 2003 году, когда 20 бомбардировщиков участвовали в военной операции против Ирака, передает "Интерфакс".
Кроме того, в Минобороны РФ рассказали, что 15 марта B-52H пролетал над Балтикой в непосредственной близости от российских границ. После обнаружения нашими средствами ПВО лайнер улетел.
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