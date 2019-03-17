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США закупят тысячи ракет против России

Фото: www.globallookpress.com
Пентагон попросит у правительства 1,4 млрд долларов на оружие

Американские журналисты выяснили, что Министерство обороны США хочет купить 10 193 управляемых ракет типа "земля-земля". Они нужны военным для возможного применения в будущем против России и Китая.

О планах Пентагона стало известно журналистам портала Task and Purpose. Просьбу о ракетах реактивной системы залпового огня предлагается включить в проект бюджета на 2020 год, что на 26% больше, чем было заявлено в 2019-м. В этом году ведомство просило средства на 8 101 ракету.

Целью этого оружия станет "нейтрализация или подавление полевой артиллерии и систем противовоздушной обороны противника". Как отмечает издание, план Пентагона связан с "переориентировкой" на наземные системы, которые могли бы противостоять "великим державам".

В своем недавнем докладе ведомство указало на то, что Армия США должна отдать приоритет тому, чтобы повысить дальность стрельбы и поражающее действие полевой артиллерии, а также установить превосходство во всех эшелонах, в том числе способствовать развитию возможностей реактивной артиллерии.

Полина ИВАНОВА
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