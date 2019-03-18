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Су-34 показал фантастическую точность

Фото: mil.ru
Самолет отлично зарекомендовал себя в Сирии

Отечественный сверхзвуковой истребитель Су-34 смог уничтожить машину с боевиками с высоты в 6 км. Об этом сообщил командующий Центральным военным округом генерал-полковник Александр Лапин, который принимал участие в операции в Сирии.

По его словам, ракета попала в пикап с установленной на нем ЗРК, которая на военном сленге называется "тачанкой".

"Наши Су-34 себя хорошо зарекомендовали. С высоты шесть тысяч метров умудрялись попадать в "тачанку" террористов",

– рассказал Лапин телеканалу "Звезда".


Он добавил, что выполнявшие боевые задания пилоты Су-34 обладают большим опытом. Каждый из них имеет на своем счету по 146 боевых вылетов, а один из них, находящийся в звании офицера, и вовсе совершил более 450 вылетов.


Многофункциональный бомбардировщик Су-34 оснащен радиолокационной станцией (РЛС) переднего обзора Ш-141, которая позволяет обнаружить типовые наземные цели на расстоянии до 150 км. Также РЛС способна функционировать во время полетов на предельно малых высотах с автоматическим огибанием рельефа местности.

С сентября 2015 года Су-34 в составе используется в ВКС РФ в Сирии против запрещенных в России террористических группировок "Исламское государство" и "Джебхат ан-Нусра".

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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